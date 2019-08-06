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عمرو عبدالحميد يّدشن مبادرة للتبرع لمستشفيات الأورام .. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن معهد الاورام تضرر نتيجة العمل الإرهابي بشكل كبير للغاية بسبب قوة الانفجار الذي أثر على المعهد وبعض الغرف والأبواب والشبابيك، داعيا الشعب المصري إلى التبرع للمعهد بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمامه أمس.

وأضاف "عبد الحميد"، أنه يدعو الجميع من خلال برنامجه ومن خلال شاشة "TeN" للتبرع لإعادة إعمار المعهد وجميع مستشفيات الأورام بمصر، موضحا أنه سيتم غدًا عقد اجتماع داخل إدارة القناة مع زميله الإعلامي نشأت الديهي لمناقشة وبحث سبل تقديم المساعدة من جانب القناة للمعهد والمساهمة بأي شكل من الأشكال فى مساعدته.

وأوضح عبد الحميد، أن كل الإعلانات الخاصة بمستشفيات الأورام وتحديدا معهد أورام المنيل ستكون على شاشة القناة "بالمجان".

وأشار إلى أن هذه مساهمة بسيطة للبحث عن حلول والتكاتف مع مرضى الأورام.

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