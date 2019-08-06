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تعليم

ندوة تعريفية عن جامعة كوفنتري في الأكاديمية البحرية بـ الإسكندرية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت كلية الادارة والتكنولوجيا بالاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن اقامة ندوة خاصة اليوم عن جامعة كوفنتري والبكالوريوس المشترك المطروح بين المؤسستين في تخصصات التسويق والتمويل والمحاسبة .

واضافت الاكاديمية ان الندوة ستقام تحت قيادة الدكتور رفيق عمر مدير الشراكات الدولية بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا بجامعة كوفنتري .

واوضحت الاكاديمية ان الندوة ستقام في تمام الساعة 11 صباحا بمدرج A بمقر الاكاديمية في ميامي بمحافظة الاسكندرية .

واكدت الاكاديمية ان الحضور والدعوة ستكون بجميع المهتمين بالمعرفة عن الجامعة من جميع الطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

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