أخبار البرلمان.. النواب ينعى ضحايا انفجار معهد الأورام.. ومطالب بإسقاط الدين عن شهداء الوطن

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طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتنفيذ حكم الإعدام على كل من تسول له نفسه زعزعة وسلامة الوطن وتهديد حياة المواطنين في ميدان عام حتي يكون عبرة لمن يعتبر.





قدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة قصر العينى













أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة، لتصدير القطط والكلاب، مشيرةً إلى أن استمرار تركها في الشوارع بهذا الشكل له تبعات سلبية كثيرة.





أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب على ضرورة إسقاط الديون الخاصة بضحايا العمليات الإرهابية، معقبًا:" لو كانوا عايشين لحد دلوقتي كانوا سددوا دينهم".













توجه د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.













قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن لا يوجد مجتمع من المجتمعات على مستوى العالم يتصف بالكمال الأخلاقى وبالنظر إلى الدولة المصرية فكانت وستظل عنوانا فى الأخلاق والاحترام ولكن وجود السوشيال ميديا لا تتناول إلا التصرفات الخاطئة وتعلن عنها وهى السبب فى ظهور الحياة بمصر بهذا المظهر.









وافق مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروط معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.









تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتداولها بفترة طويلة.









قال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفير مصطفى القوني إن مصر تسعى لدفع أطر الشراكة والتعاون الإفريقي إيمانا منها بدور الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب الإصلاح الإداري والمالي للبرلمان الإفريقي فى إطار حرصها على تفعيل مهامه.







