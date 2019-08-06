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المقاولون العرب: نسابق الزمن لإنهاء ترميم معهد الأورام من الداخل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:38 ص
ترميم معهد الأورام
ترميم معهد الأورام
محمد القاضي
قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة هي شركة الدولة، معقبا: «احنا أكتر الناس اللي بتساعد في هذه المواقف، وبنكون موجودين».

وأضاف محسن صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية: «ابتدينا العمل في معهد الأورام منذ صباح أمس، وتم رفع المخلفات وفتح الطريق، والبدء في إصلاح الواجهة والمبنى بشكل عام».

واستطرد محسن صلاح: «إحنا واخدين ومتعودين على هذه الأحداث، والفرق بتاعتنا متعودة وعارفة بتعمل إيه»، موضحا: «درسنا الموضوع مع رئيس الوزراء خلال زيارته لمعهد الأورام، وسيتم إصلاح وترميم الجزء الداخلي للمبني أولا».

وأوضح محسن صلاح: «ابتدينا في الجزء الداخلي، والعمل الداخلي يأخذ شكل متسارع عن العمل في الوجهات»، مؤكدا أنه «سيتم الانتهاء من ترميم المعهد من الداخل في أسرع وقت لكي يعود لطبيعته».

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