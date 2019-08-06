المقاولون العرب: نسابق الزمن لإنهاء ترميم معهد الأورام من الداخل

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة هي شركة الدولة، معقبا: «احنا أكتر الناس اللي بتساعد في هذه المواقف، وبنكون موجودين».
وأضاف محسن صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية: «ابتدينا العمل في معهد الأورام منذ صباح أمس، وتم رفع المخلفات وفتح الطريق، والبدء في إصلاح الواجهة والمبنى بشكل عام».
واستطرد محسن صلاح: «إحنا واخدين ومتعودين على هذه الأحداث، والفرق بتاعتنا متعودة وعارفة بتعمل إيه»، موضحا: «درسنا الموضوع مع رئيس الوزراء خلال زيارته لمعهد الأورام، وسيتم إصلاح وترميم الجزء الداخلي للمبني أولا».
وأوضح محسن صلاح: «ابتدينا في الجزء الداخلي، والعمل الداخلي يأخذ شكل متسارع عن العمل في الوجهات»، مؤكدا أنه «سيتم الانتهاء من ترميم المعهد من الداخل في أسرع وقت لكي يعود لطبيعته».
وأضاف محسن صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية: «ابتدينا العمل في معهد الأورام منذ صباح أمس، وتم رفع المخلفات وفتح الطريق، والبدء في إصلاح الواجهة والمبنى بشكل عام».
واستطرد محسن صلاح: «إحنا واخدين ومتعودين على هذه الأحداث، والفرق بتاعتنا متعودة وعارفة بتعمل إيه»، موضحا: «درسنا الموضوع مع رئيس الوزراء خلال زيارته لمعهد الأورام، وسيتم إصلاح وترميم الجزء الداخلي للمبني أولا».
وأوضح محسن صلاح: «ابتدينا في الجزء الداخلي، والعمل الداخلي يأخذ شكل متسارع عن العمل في الوجهات»، مؤكدا أنه «سيتم الانتهاء من ترميم المعهد من الداخل في أسرع وقت لكي يعود لطبيعته».