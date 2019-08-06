الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ المصابين ومرضى معهد الأورام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إخلاء جميع مرضى معهد الأورام وتم توزيعهم على المستشفيات المجاورة ومعهد ناصر، موضحا أن هناك 3 حالات خطرة بين المصابين وفي الرعاية المركزة، وباقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وفي تحسن مستمر.



أضاف الدكتور خالد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية، أن وزيرة الصحة اطمأنت على حالة المصابين في معهد ناصر، لافتا إلى أن المستشفيات بها كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لرعاية المصابين ولدينا الاستشاريين والأساتذة لاستقبال الحالات المرضية.



تابع الدكتور خالد مجاهد،:" حوالي 50 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين لمرضى معهد الأورام بعد الحادث، وفقدت وزيرة الصحة معهد الأورام لمتابعة الأضرار التي لحقت به، وقررت الوزيرة تحمل نفقات إعادة تشغيل المعهد مرة أخرى بعد العرض على رئيس الوزراء.



وأكمل الدكتور خالد مجاهد:" وجهت وزير الصحة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد بإخلاء دور كامل بالمعهد القومي للسكر ليكون مبنى إداري لمعهد الأورام طوال فترة إعادة الترميم"، مضيفا:" تم التعرف على 4 حالات وفاة كانت مجهولة ولدينا 20 حالة وفاة، وجاري التعرف على حالة أو اثنتين مجهولة".



واستطرد الدكتور خالد مجاهد:" هناك توجيه توفير فرق الدعم النفسي لدعم أسر الشهداء والمصابين حتى بعد عودتهم لمنازلهم، والرعاية الطبية المقدمة للمصابين في المستشفيات أو مرضى معهد الأورام جيدة، والمستشفيات المجاورة جيدة على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى الأورام والمصابين".

