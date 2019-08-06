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رياضة

أبطال آسيا.. الاتحاد السعودي يفوز على ذوب آهن الايراني 2-1

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
فاز نادي الاتحاد السعودي على ذوب آهن الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 في ذهاب دور الـ16 في دبي.

وتمكن نادي الاتحاد السعودي من قلب تأخره في المباراة بهدف نظيف، إلى فوز بهدفين توزعا بين الشوطين، لينتزع أفضلية قبل مباراة الإياب، التي تقام الاثنين المقبل في الدوحة.

كما حقق الاتحاد، بطل المسابقة القارية عامي 2004 و2005، فوزه الأول على ذوب آهن في ثالث مباراة بينهما في المسابقة القارية. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين مبكرين.

وبادر الفريق الإيراني إلى التسجيل في الدقيقة السابعة بركلة حرة مباشرة نفذها القائد قاسم حدادي فر بطريقة رائعة بالقدم اليسرى، في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس السعودي فواز القرني.

لكن الفريق السعودي لم يتأخر في تحقيق التعادل عن طريق التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز (10)، بمتابعته من مسافة قريبة كرة ارتدت مرتين من عارضة الحارس الإيراني محمد باقر صادقي، بعد كرة عرضية سعودية حاول الدفاع الإيراني إبعادها لكنها اتجهت بالخطأ نحو مرماه.

وفي الدقيقة 72، سجل الاتحاد هدف الفوز عبر زياد المولد بكرة رأسية قوية بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى، لم يحرك لها الحارس ساكنا.

وكانت مباراة الاثنين على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، والأولى في الأدوار الإقصائية.

وفشل الفريق السعودي خلال اللقاءين السابقين في التفوق على نظيره الإيراني، إذ انتهت مواجهتهما في دور المجموعات عام 2010 بالتعادل ذهابا 1-1 في جدة، وفوز ذوب آهن بهدف نظيف في أصفهان.

وكان ذوب آهن قد أنهى دور المجموعات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما حل الاتحاد ثانيا في الثانية برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة.

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