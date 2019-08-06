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مرأة

بـ هوت شورت وبدي مكشوف.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة جريئة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:50 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
آية التيجي
نشرت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان، صورة لها عبر إنستجرام، وهي بإطلالة مثيرة، وجذابة للغاية، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت جويل مردينيان على صورتها وكتبت " السلام والحب".

وارتدت جويل مردينيان هوت شورت جينز باللون الثلجي، مع بلوزة باللون الرمادي، ومربوطة بالخيوط من منطقة الثدي، وارتدت عليهم بوليرو باللون الأحمر والمزركش بعدة ألوان مختلفة.

وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة مميزة، وقد قامت بعمل ضفائر ذهبية طويلة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع أحمر الشفاه فقط.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء أسورة بسيطة على يديها مع قرطين باللون الفضي، مع ارتداء شنطة باللون البينك، وهو ما أبرز من اناقتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
جويل مردينيان جويل مردينيان
جويل مردينيان جويل مردينيان
جويل مردينيان جويل مردينيان

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