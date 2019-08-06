التموين: لو فاتورة موبايلك 800 جنيه هنشيلك من الدعم.. فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه تم إنذار 1.5 مليون شخص بوقف البطاقات التموينية، وما تم استبعاده نصف مليون فقط، مشيرا إلى أن موقع تحيا مصر مفتوح أمامهم لتقديم التظلم.



وأضاف عمرو مدكور، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ :«أن محددات إلغاء الدعم للأسرة هو امتلاكها 15 فدانا فأكثر، وتمتلك مشروعا تقدم له واردات وصادرات بـ100 ألف جنيه، ومرتب حكومي يتعدى الـ15 ألف جنيه».



وتابع عمرو مدكور : « من المستبعدين أيضا من الدعم التمويني من يمتلك سيارتين فأكثر أو تمتلك سيارة فارهة، أو من يجري اتصالات هاتفية 800 جنيه أو يستهلك ألف جنيه كهرباء شهريا».



وأعلن عمرو مدكور: « أن العاملين في الوظائف مرموقة بالحكومة بداية من وكيل وزارة وما يعادلها في جميع الجهات الأخرى سيتم حذفهم ولن يقبل تظلما لهم» .

