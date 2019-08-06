ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: لو فاتورة موبايلك 800 جنيه هنشيلك من الدعم.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:32 ص
ماكينة صرف الدعم
ماكينة صرف الدعم
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه تم إنذار 1.5 مليون شخص بوقف البطاقات التموينية، وما تم استبعاده نصف مليون فقط، مشيرا إلى أن موقع تحيا مصر مفتوح أمامهم لتقديم التظلم.

وأضاف عمرو مدكور، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ :«أن محددات إلغاء الدعم للأسرة هو امتلاكها 15 فدانا فأكثر، وتمتلك مشروعا تقدم له واردات وصادرات بـ100 ألف جنيه، ومرتب حكومي يتعدى الـ15 ألف جنيه».

وتابع عمرو مدكور : « من المستبعدين أيضا من الدعم التمويني من يمتلك سيارتين فأكثر أو تمتلك سيارة فارهة، أو من يجري اتصالات هاتفية 800 جنيه أو يستهلك ألف جنيه كهرباء شهريا».

وأعلن عمرو مدكور: « أن العاملين في الوظائف مرموقة بالحكومة بداية من وكيل وزارة وما يعادلها في جميع الجهات الأخرى سيتم حذفهم ولن يقبل تظلما لهم» .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطمن على بطاقتك.. 12 شرطا لاستبعاد غير مستحقي دعم التموين في المرحلة الرابعة

لا أراضي ولا سيارات.. تعرف على 12 شرطا للحفاظ على بطاقة التموين

التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل

صحوة ضمير.. مواطن يتقدم بطلب لـ وزير التموين لحذف بطاقته.. اعرف السبب

التموين: التراجع عن حذف 60% من بطاقات التموين بعد التظلم

أول سبتمبر.. إضافة 5 ملايين طفل على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

طارق يحيى يعدد مزايا صفقة إمام عاشور لـ الزمالك

لجنة الشكاوى بـ الأعلى للإعلام توصي بحجب الصباح نيوز والإخبارية

حركة تنقلات ضخمة لـ قيادات المحليات في المحافظات خلال ساعات

كانوا راجعين من فرح.. محمود فقد 11 من أسرته في انفجار معهد الأورام

نقف مع مصر.. تفاصيل رسالة الملك سلمان لـ السيسي بعد انفجار معهد الاورام

إرهابي هارب.. أحمد موسى يعلن اسم العقل المدبر لـ انفجار معهد الأورام ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان