كارثة اقتصادية في أمريكا بسبب حرب ترامب التجارية مع الصين

شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت، الإثنين، كارثة اقتصادية بسبب مخاوف المستثمرين من رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداد الإدارة الصينية لفرض تعريفة جمركية على البضائع الزراعية الأمريكية التي اشترتها بكين منذ 3 أغسطس الماضي.



وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 3% مع هبوط اليوان، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 278.03 نقطة أو 3.74% إلى 7726.04 نقطة.



وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، الخميس الماضي، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار، ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، مما دفع بكين للتحذير من أنها ستتخذ إجراءات مضادة.



وقال وزير التجارة الصيني، في بيان، إن الولايات المتحدة "انتهكت بشكل خطير" الهدنة التي تم التوصل إليها في يونو بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين.



كما انتقد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا إن هذه الخطوة "غير بناءة".