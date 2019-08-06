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رياضة

الكاميرات تكشفه.. ميسي يتعمد تجاهل جريزمان.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:17 ص
ميسي يتعمد تجاهل
ميسي يتعمد تجاهل جريزمان
ريهام بكير
رصدت عدسات الكاميرا موقف محرجا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان ، خلال مباراة برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي الودية، التي فاز فيها "البرسا" 2-1 على ملعب كامب نو.

وعند خروج جريزمان من المباراة بعد تبديله، رصدت الكاميرا تجاهل ميسي للنجم الفرنسي المنضم حديثا من أتليتيكو مدريد إلى العملاق الكتالوني.

ونشر برنامج "خوجونيس" الإسباني مقطع فيديو مفاده تجاهل ميسي لنظيره جريزمان بكل حواسه ولو كأنه لم يتواجد معه في الأصل على الدكة.

بعد نهاية اللقاء، تحدث المدير الفني لبرشلونة بشأن مشاركة جريزمان خلال اللقاء، أوضح فالفيردي أن اللاعب يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية، كونه قادرا على اللعب في العديد من المراكز هي ميزة كبيرة لأنه يفكر في تغيير مركزه حسب حاجة الفريق.

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