قناة السويس الجديدة أمل المستقبل.. محاضرة في ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطود ورشة مسرح عن "كيفية إعداد الرواية" أدارها بغدادي لبيب، حيث أوضح كيفية إعداد الرواية وتحويلها إلى نص مسرحى، وأنه لابد أن تثقل موهبة الكاتب وتزيد ثقافته حتى يتمكن من إعداد رواية ويجب وضع الخطوط العريضة الرواية والمراجع التى أخذ منها أفكاره .



وعقد قصر ثقافة الكيمان محاضرة بعنوان "دور الأم في رعاية الأطفال" تحدث خلالها موسى على عن دور الأم تعليميا وصحيا وسلوكيا في في رعاية الأطفال، وكيفية التعامل مع الأطفال وكيفية احتوائهم، وفضل الأم في الشرائع السماوية، كما نظمت مكتبة ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "قيمة الوطن فى نفوس الشباب" تحدث فيها الطيب على خضرى عن تعريف الوطن ، وغرز قيمة الوطن، والواجب علينا تجاه الوطن.



وأقام قصر ثقافة المحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية إشراف هشام النحاس، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة لأعمال الصلصال للأطفال بالقصر.



كما نظم قصر ثقافة المحاميد قبلي محاضرة بعنوان "قناه السويس الجديدة أمل المستقبل"، بمركز شباب حاجر المحاميد قبلى، تحدث فيها حسن محمود عن أهمية قناة السويس الجديدة التى تم حفرها بأموال المصرين فى عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، وتناول فؤائد القناه الجديدة منها سهولة خروج ودخول السفن بسرعة، حيث أن القناة ساهمت فى زيادة الإيرادات وزيادة العملة الصعبة، وذلك ساعد فى جذب المستثمرين وأيضا تشغيل الشباب المصرى وخفض نسبة البطالة.



فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أثار الألعاب الألكترونية علي الطفل" ألقاها حسن محمود، أعقبها ندوة بعنوان "الإدمان وأسبابه ومخاطره" ألقتها سمية إبراهيم، كما قام مدرب التكنولوجيا بالقصر بعمل كورس كمبيوتر للرواد وكيفية التعامل معه، بجانب ورشة حكي عن "الصدق"، بالإضافة إلى مسرح عرائس للأطفال، وعرض نادي السينما فيلم "حلم الزيتون"وأيضا عمل ورشة مسرح.



بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري ورشة فنية خاصة بقسم الفنون التشكيلية تحت عنوان "الرسم بالرصاص" تهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على استخدام القلم الرصاص فى الرسم لمحاكاة الطبيعة من حولهم، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم بهدف رفع الحس الفنى وتحفيز مهاراتهم واكتشاف موهبتهم.