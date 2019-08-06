بعد التأهل لـ كأس العالم.. لاعبات منتخب مصر في كرة السلة: لدينا رغبة في الفوز

قالت ملك محمد سامي لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة، الذي نجح في التأهل للمشاركة بكأس العالم للناشئات، إن أسرتها تساندها في رياضة كرة السلة، مضيفة: "واقفين في ضهري ويشجعونني".



وأضافت ملك محمد في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "كان لدينا رغبة في الحصول على مركز أول أو متقدم في بطولة الأمم الأفريقية وبالفعل استطعنا تحقيق المركز الثاني والتأهل لبطولة كأس العالم".



من جانبها قالت ملك محمود لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة: "اخترت ممارسة كرة السلة أسوة بوالدي الذي كان يمارس تلك الرياضة، وكان لدينا رغبة في تحقيق مراكز متقدمة في بطولة الأمم الأفريقية".



وأكملت أية خالد ابراهيم لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة، قائلة: "في المباراة النهائية كنا في حاجة للتركيز بشكل كبير خصوصا أن لاعبات منتخب مالي أقوياء ويلعبون على عامل السرعة والقوة".