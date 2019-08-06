ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التأهل لـ كأس العالم.. لاعبات منتخب مصر في كرة السلة: لدينا رغبة في الفوز

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:45 ص
منتخب مصر لناشئات
منتخب مصر لناشئات كرة السلة
هاني حسين
قالت ملك محمد سامي لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة، الذي نجح في التأهل للمشاركة بكأس العالم للناشئات، إن أسرتها تساندها في رياضة كرة السلة، مضيفة: "واقفين في ضهري ويشجعونني".

وأضافت ملك محمد في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "كان لدينا رغبة في الحصول على مركز أول أو متقدم في بطولة الأمم الأفريقية وبالفعل استطعنا تحقيق المركز الثاني والتأهل لبطولة كأس العالم".

من جانبها قالت ملك محمود لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة: "اخترت ممارسة كرة السلة أسوة بوالدي الذي كان يمارس تلك الرياضة، وكان لدينا رغبة في تحقيق مراكز متقدمة في بطولة الأمم الأفريقية".

وأكملت أية خالد ابراهيم لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة، قائلة: "في المباراة النهائية كنا في حاجة للتركيز بشكل كبير خصوصا أن لاعبات منتخب مالي أقوياء ويلعبون على عامل السرعة والقوة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطولة الأفريقية لناشئات السلة.. تعرف على فرق مجموعة منتخب مصر

سلة الناشئات يكتسح تنزانيا 41/88 في بطولة أفريقيا

سلة منتخب مصر للناشئات تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا

وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات السلة بالتأهل لكأس العالم

بحروف من ذهب .. ناشئات السلة يكتبن أسمائهن في تاريخ اللعبة

شاهد.. احتفالات سلة منتخب مصر للناشئات بعد التأهل إلى نهائي أفريقيا وكأس العالم

ترشيحاتنا

الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

الجيش الليبي يدمر طائرة شحن تركية على متنها أسلحة في مصراتة

من أجل بيئة نظيفة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي تنفيذ بنية منظومة النظافة بالمحافظات.. نواب: لأول مرة يكون هناك تنسيق بين الوزارات.. ومن الممكن الاستفادة منها كـ مدافن صحية

يوم عرفة.. تعرف على أفضل توقيت للدعاء وفضل صيامه

فتحي مبروك: أرشح حسام البدري لـ تدريب منتخب مصر

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ..افتح الرابط

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

شاب يعود لأسرته بعد 18 عاما من فقدانه.. شاهد فرحة أهله

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

الجيش الليبي يدمر طائرة شحن تركية على متنها أسلحة في مصراتة

علي جمعة: الصلاة في هذا المسجد تعادل أجر عُمرة

أبرزها وائل جمعة .. تعرف على مفاجآت قناة الأهلي احتفالا بمرور 11عاما على انطلاقها

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.. علي جمعة يجيب

رئيس قناة المحور: لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة.. وأدعوا لـ مبادرة بين رئيسي الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور