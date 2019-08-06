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المحرصاوي يتابع مصابي معهد الاورام في مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:35 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى التخصصي
محمد شحتة
أجرى فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، برفقة الدكتور محمود صديق، عميد طب الأزهر بنين القاهرة ، حيث اطمأن على حُسن سير العمل به، خصوصا في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة لاستقبال المصابين في حادث معهد الأورام الأليم.

وأشاد محمد المحرصاوي، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة، بأداء القائمين عليها والطاقم الطبي الموجود، لما لمسه من تقديم خدمة طبية متميزة، ورعاية صحية فائقة للمترددين عليها.

وأكد محمد المحرصاوي أن المستشفى شهد خلال الفترة الماضية طفرة على كل المستويات، برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مضيفًا أنه يقوم بدور مهم وفعَّال في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف التخصصات الطبية؛ بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وحرص محمد المحرصاوي، خلال زيارته التفقدية على الاطمئنان على الحالات التي استقبلها المستشفى اليوم للتأكد من تلقيه الرعاية والعلاج، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لها ولجميع المترددين على المستشفى، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن كليتى طب بنين و بنات الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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