تفاصيل لقاء محافظ ظفار العمانية مع رئيس المنظمة العربية للسياحة ..صور

استقبل محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي -وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان في مكتبه الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والسفير سعود بن عبد العزيز الجابري مستشار المنظمة واللواء محمد الحارثى الأمين العام المساعد للأمن السياحى و الدكتور وليد الحناوى الأمين العام المساعد لشؤون الفعاليات والاعلام بحضور الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار.



وتحدث الوزير مع الضيوف عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة والجهود التي تبذلها المنظمة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المنظمة والجهات المعنية بالسلطنة لإبراز المقومات السياحية في السلطنة ومحافظة ظفار لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثرية متنوعة.



أكد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة انه تم اختيار مدينة صلالة كعاصمة للمصايف العربية لعام 2019م لما تتمتع به من مقومات سياحية تتمثل في البنية التحتية والخدمات السياحية الممتازة والأجواء الرائعة بالإضافة لتوفر أنماط السياحة المختلفة (تاريخية وشاطئية وريفية والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة وحمايتها)، بالإضافة لما تعيشه سلطنة عمان من أمن وأمان مشيرا بأنه والوفد المرافق له قاموا بجولة تعريفية على ابزر المعالم السياحية والتراثية والبيئية بمحافظة ظفار.



من جهة أخرى، أكد وزير الدولة ومحافظ ظفار خلال اللقاء على أهمية القطاع السياحي كقطاع اقتصادي مهم ومحرك للتنمية في السلطنة وفي كافة الدول العربية، منوها بأن للمنظمة دورا أساسيا في ربط الصلة بين مختلف الوجهات السياحية العربية من اجل تطوير تبادل الوفود السياحية ودفع المشاريع الاستثمارية السياحية.



وأعرب الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم اعتزازهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي استقبلوا بها فور وصولهم إلى السلطنة وابدوا ارتياحهم لما شاهدوه من تطور في مجالات التنمية المختلفة بالسلطنة ومحافظة ظفار بشكل خاص وتمنى لسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.



يذكر أن مدينة صلالة حققت أعداد سائحين بنهاية عام 2018م بحدود 900 ألف سائح محققة زيادة مئوية وقدرها 28% مقارنة بعام 2017 م وتتوقع المنظمة بأن تتويج صلالة كعاصمة المصايف العربية لعام ٢٠١٩ سيكون له مردود ايجابى لزيادة السائحين اليها لتصل الى 30% مقارنة مع العام السابق.