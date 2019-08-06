موجز التوك شو.. محمد أبو العينين يتبرع بـ كل السيراميك اللازم لإعادة ترميم معهد الأورام.. أحمد موسى يعلن المتسبب الحقيقي في الانفجار

نشر موقع " صدى البلد"، أمس الإثنين، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





أكد الإعلامي أحمد موسى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، قرر التبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك؛ لإعادة ترميم معهد الأورام القومي.





وقدم أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العنين لموقفه النبيل تجاه معهد الأورام، موضحًا أن ما فعله أبو العنين هو دور رجال الأعمال الوطنيين لإعادة معهد الأورام لسابق عهده ويعود إلى العمل ويستقبل الأطفال المصابين عقب العيد.





وقال أحمد موسى "أتمنى من كل رجال الأعمال والبنوك والشركات التبرع، ساعدوا معهد الأورام ولو بجنيه من خلال الرسائل".





وتعرض معهد الأورام لعمل إرهابي خسيس راح ضحية ما يقرب من 20 مواطنًا إضافةً إلى عدد من المصابين.





قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إن الجماعة الإرهابية كانت ترغب في تنفيذ عمل آخر مخطط له قبل انفجار السيارة أمام معهد الأورام.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البصمات المتواجدة تعود إلى الضربات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية ضد جماعة حسم الإرهابية، خصوصا في ظل إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الشرطة المصرية.





وتابع: "تغير مسار السائق المتسبب في حدوث انفجار معهد الأورام عقب تفاجئه بوجود قوات من الشرطة المصرية لذلك تعمد في اختيار الطريق المخالف".





دم الإعلامي أحمد موسى العزاء في ضحايا معهد الأورام، موضحًا أن يد جماعة الإخوان الإرهابية هي التى تقف وراء الحادث.





واستنكر أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الهجوم الذي تتعرض له وسائل الإعلام بسبب عدم التحدث عن الحادثة؛ إلا بعد بيان وزارة الداخلية، موضحًا أن حركة حسم الإرهابية التابعة للإخوان هي المسئولة عن التفجير.





وعرض أحمد موسى مقطع فيديو حصريًا لسائق الميكروباص الذي رأى الحادث، وروي الواقعة أن زميله تصادم مع سيارة "كيا" لأنه كان يسير عكس الاتجاه، ثم انفجر المكان وراح ضحيته العشرات.





كشف الإعلامي محمد الباز، خط سير السيارة التى تسببت في انفجار معهد الأورام.





وقال محمد الباز «الكاميرات التي رصدت السيارة رصدتها وهي قادمة من منطقة الكريمات وهي منطقة جبلية»، موضحا: «كانت متهجة لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، والسيارة كان يوجد بها جي بي أس، وبالفحص المبدئي اتضح أن هذه السيارة كانت متجهة نحو منطقة التحرير».





واستطرد محمد الباز «منطقة التحرير بها مؤسسات ضخمة مصرية ودولية»، مؤكدا: «كنا أمام عملية إرهابية يتم تنفيذها ضد مكان ضخم جدا».





قالت الفنانة رانيا يوسف، إن أول مرة قامت فيها بقيادة السيارة كان عمرها 16 عامًا.





وأضافت رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، أن أول سيارة خاصة بها كان نوعها فولكس "الخنفسة"، معقبة «كان وشها حلو عليا وأنا بحبها ولسة عندي لحد دلوقتي».





وتابعت رانيا يوسف «بحب السواقة خاصة في السفر الطويل، بحس إنه نوع من الهدوء، وبسمع مزيكا بحبها ومفيش حد بيضايقني وبيوترني».





وأوضحت رانيا يوسف «فيه مطربيين معينين بسمع لهم وأنا في العربية، منهم أصالة وأنغام وشيرين عبد الوهاب، وفضل شاكر»، مضيفة «بخرج عن شعوري كتير وأنا سايقة العربية، خاصة في مصر، لأن الناس مش بتلتزم بقواعد القيادة، وأنا اتعلمت إن السواقة فن وذوق وأخلاق





قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إنه سيتم اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ في بداية شهر سبتمبر؛ موضحا أن الوزارة متوقفة منذ 10 سنوات عن اضافة المواليد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن المتقدمين بالإضافة إلى البطاقات التموينية حوالي 5 ملايين؛ موضحا أن الأولوية في الإضافة للأكثر فقرا؛ بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.





وأشار مدكور؛ الى أن الوزارة سوف تضيف كل المتقدمين تباعا على ان يتم تنقية كل البطاقات تلقائيا لازالة غير مستحق وإضافة مستحق؛ مرددا: « لا نريد تقليل الأموال المخصصة للدعم ولكن نريد اعادة توجيهه».





قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعرضت لمشاكل كثيرة في حياتها على المستوى الشخصي، بعد انفصالها عن زوجها.





وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا " المذاع على قناة " الحياة"، :" بعد طلاقي كان معايا ولد وبنت ومكنتش عارفة اشتغل ودخلت في حالة اكتئاب".



