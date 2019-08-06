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اقتصاد

البنك العقاري المصري العربي يتعهد بالمساهمة في ترميم معهد الاورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:55 ص
عمرو كمال
عمرو كمال
محمد يحيي
اعلن عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي، عن مساهمة مصرفه في تكاليف ترميمات المعهد القومي للاورام.

واضاف عمرو كمال" عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك، أن البنك سيبدأ المساهمة في تكلفة الترميمات، قائلا:" عاشت مصر منصورة على الدوام".

وحاز منشور عمرو كمال علي اعجاب المتابعين له، مؤكدين أن الاوقات العصيبة تظهر قدرات ومعادن المصريين ومؤسسات الدولة من بينها الجهاز المصرفي .

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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