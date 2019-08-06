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رياضة

اليوم.. بدء حجز تذاكر مباراة النادي الاهلي وفريق اطلع بره بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
طالب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي من جماهير ناديه ضرورة الالتزام، خلال مواجهة فريق اطلع بره الجنوب سوداني، المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الـــ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، لمساعدة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في تأمين تلك المواجهة.

وقال العميد محمد مرجان إن أجهزة الأمن تقوم بدور كبير في حماية البلاد وسط ما تتعرض له من اخطار ولكنها لم تتوان او تتاخر يومًا عن دعم القلعة الحمراء بتأمين مبارياته او جماهيره.

وأضاف العميد محمد مرجان أنه تم فتح باب الحجز الإلكتروني (اون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور ال64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشر صباح اليوم، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح غد، الأربعاء.

وأوضح العميد محمد مرجان، أنه يمكن لحاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية» وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ticketing.ahlyegyptfans.com

وشدد العميد محمد مرجان على أنه تحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/يسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ «فوري بلس».

وأشار العميد محمد مرجان إلى أنه في حالة حدوث أى مشكلة في عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على الفيس بوك https://www.facebook.com/Ahlyfancard/

وتقام مباراة الأهلي و”اطلع برّه” يوم 11 من أغسطس الجاري على استاد الجيش في برج العرب، بعدما اتفق الأهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.

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