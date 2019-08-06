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السيسي يوقع قانونا بـ تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:01 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.

وتتضمن التعديلات أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم في عضويتها خمسة عشر عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.

كما تتضمن التعديلات أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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