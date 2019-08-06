أخيرا هنشوف النور.. أهالي قريتي سيدنا سليمان وبلال بن رباح بالنوبارية: نعيش فى صحراء جرداء.. ونفسنا في حياة كريمة.. صور

أهالى قريتى سيدنا سليمان وبلال بن رباح لـ "صدى البلد":

الرئيس وعدنا وسيوفي بوعده وسنعيش حياة كريمة

نعانى من تهالك شبكة الصرف وخلط مياه الشرب بمياه المجارى

منسق اللجان الشبابية: تم إدراج طريق القريتين المؤدى للنوبارية عام 2015 ولم يتم التنفيذ

نعيش فى صحراء جرداء لا وحدات صحية ومواصلات ولا طرق ممهدة وانقطاع متواصل للكهرباء

"أخيرا سنرى النور ونبقى على الخريطة الله يكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدنا بضم قريتنا لمبادرة حياة كريمة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وأوفى بوعده".. هكذا استقبل أهالى قريتى سيدنا سليمان وبلال بن رباح التابعين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بالنوبارية خبر تنمية القريتين ضمن مبادرة "حياة كريمة" وعلامات اليأس والبؤس على وجوههم بسبب معاناتهم الشديدة من الحرمان لجميع الخدمات التى تجعل أهالى قرية سيدنا سليمان بالنوبارية يعيشون حياة آدمية، وذلك منذ إنشائها عام 1997م.موقع "صدى البلد" الإخبارى يرصد المشاكل التى يعانى منها أهالى قريتى "سيدنا سليمان وبلال بن رباح" وردود أفعال الأهالى فور علمهم بضم قراهم لمبادرة "حياة كريمة"، والتى تضم 100 قرية على مستوى الجمهورية بمشاركة منظمات المجتمع المدني.في البداية، أوضح محمود عبد المالك، رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة التابع لها قرية سيدنا سليمان بالنوبارية، أن القرية هى إحدى قرى الشباب الخريجين الأكثر فقرا فى النوبارية بدائرة محافظة البحيرة، ويرجع تاريخ إنشاء القرية لعام 1997م ضمن قرى الشباب الخريجين بفرع 20 بالنوبارية على مساحة 6100 فدان.وأضاف رئيس مركز المعلومات أن عدد سكان قرية سيدنا سليمان يبلغ 3420 نسمة بإجمالي 684 أسرة، منها 1823 ذكورا و1597 إناثا، وذلك حسب آخر تعداد سكاني عام 2017م، مؤكدا أن القرية بها 2 صيدلية، ومخبز بلدي واحد لا يكفى احتياجات أهالى القرية، وأنه لا توجد مواصلات لأهالى القرية من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس والموظفين سوى موقف سيارات واحد للذهاب للنوبارية والعودة لقضاء احتياجات الأهالى من النوبارية ومنها لموقف قرى فرع 20، ومن ضمنها قرية سليمان التى تنقطع عنها المواصلات من الساعة الواحدة ظهرا.من جانبه، قال محمد عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة، إن قرية سيدنا سليمان بالنوبارية لا يوجد بها "مكتب بريد، ولا سنترال، ولا مركز شباب، ولا مكتبة، ولا وحدة شئون اجتماعية، ولا يوجد بها أى خدمات أمنية، ولا وحدة إطفاء، ولا وحدة صحية"، مشيرا إلى وجود مدرستى لمرحلة التعليم الابتدائى ومدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، مطالبا بسرعة البدء فى تفعيل مبادرة حياة كريمة لتعويض أهالى قرية سليمان من الحرمان والمعاناة التى عاشوها خلال السنوات الماضية.فيما أكد محمد على حسن، أحد أهالي قرية "سيدنا سليمان"، أنهم يعانون من انقطاع الكهرباء وسوء حالة الطرق وتهالك شبكة الصرف الصحى التى تم توصيلها للقرية منذ نشأتها عام 1997م دون دخول شبكة الصرف الصحى لأى أعمال تطوير حتى الآن، مما تسبب في خلط مياه الشرب التى يستخدمها الأهالي بمياه الصرف الصحي.وقالت سعاد على رجب وفتحية مصطفى، من سيدات قريتى "بلال بن رباح"، إن معظم أسر القرية الحالة الاقتصادية لهم تحت الصفر ويعيشون حياة غير آدمية بدون دروات مياه ولا مطابخ، ومعظم المنازل بدون فرش وغير مسقوفة والمسقوف منها يكون بالبوص والخشب مع أول موجة أمطار تغرق من المياه، وأضافتا أنهما وأهالى القرية ينتظرون من حين لآخر مساعدات مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تقدم لهم كراتين السلع الغذائية بالقرب من شهر رمضان والأعياد والبطاطين خلال فصل الشتاء، مطالبين بتوفير منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.أما "إسلام الدريني"، منسق عام اللجان الشبابية للعمل العام بالبحيرة، فأكد أن قريتى "سيدنا سليمان، وبلال بن رباح" تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد وتحتاج إلى اهتمام من القيادة التنفيذية، مشيرا إلى سوء حالة الطريق المؤدي إلى القريتين من مدينة النوبارية، حيث صدر أكثر من قرار بإدراج طريق النوبارية المؤدى لقريتى "سيدنا سليمان وبلال بن رباح" في خطة الرصف، ولكن لم يتم التنفيذ منذ عام 2015 وحتى الآن.وأوضح منسق عام اللجان الشبابية للعمل العام بالبحيرة أن "90% من سكان قريتى "سيدنا سليمان، وبلال بن رباح" من عمال اليومية يطلعوا من الصباح الباكر ورزقهم على الله إذا وجدوا شغل بيشتغلوا وبيرجعوا آخر اليوم العامل منهم بيومية 80 جنيه، ولو لم يجد شغل يرجع لبيته وبيدعي ربنا يلاقي قوته الضرورى".وقال المنسق العام للجان الشبابية للعمل العام بالبحيرة إن قريتى "سيدنا سليمان بلال بن رباح" من أكثر القرى فقرا، وتعانيان من نقص شديد في جميع الخدمات الصحية والتعليمية حتى البنية التحتية التى تشمل "الصرف الصحى ورصف وإنارة الطرق"، مشيرا إلى غلق الوحدة الوحدة الصحية بقرية سيدنا سليمان قائلا: "عندما يمرض أحد أهالى القرية لا نجد أى مستشفى ولا وحدة صحية سوى فى مدينة النوبارية التى تبعد عن قرية سيدنا سليمان بمسافة 30 كيلو مترا تقريبا"، لافتا إلى أن هذا الوضع ليس في قرية سليمان بل فى أغلب قرى مدينة النوبارية والتى تعاني من نقص في الخدمات".وأضاف إسلام الدريني أن ما سلكه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالمواطن الفقير هو أمر طبيعي من زعيم وقائد وبطل شجاع وأب لكل أبناء الشعب المصري العظيم، مشيدا بخطة عمل الرئيس والتى منها إصلاح البنية التحتية للدولة المصرية، حيث اتجه الآن إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري لينعم في خير الوطن.ووجه المنسق العام للجان الشبابية للعمل العام بالبحيرة أهالى قريتي "سيدنا سليمان، وبلال بن رباح" بالنوبارية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمواطن وتوفير حياة كريمة، متمنين بدء العمل في تنمية قرية سليمان من خلال ضمها لمبادرة حياة كريمة.فى السياق نفسه، أكد الدكتور حاتم أبو النجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، بدء الإعداد والتجهيز لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرى الأكثر فقرًا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة للعمل فى قريتى "سيدنا سليمان وبلال بن رباح".وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة إنه تم حصر جميع البيانات عن القرى ورصد المشاكل تعانى منها تمهيدًا بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المجتمع المدنى فى إعادة وتأهيل القريتين، مشيرًا إلى توزيع كراتين المواد الغذائية والبطاطين خلال فصل الشتاء على المواطنين بالقرى الأكثر فقرًا بدائرة المحافظة، ومن بينها قريتا سيدنا سليمان وبلال بن رباح".