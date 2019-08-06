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سلاح الجو الليبي يشن غارات جوية على مخزن تركي لـ الصواريخ في مصراتة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:26 ص
طائرة تابعة لسلاح
طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بأن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات جوية، استهدفت مخزنًا تستخدمه المليشيات التركية حكومة الوفاق لتخزين الصواريخ بمدينة مصراتة غرب ليبيا. 

وقالت "العربية" إن سلاح الجو استهدف كذلك مواقع للطائرات التركية المسيرة "الدرون" بقاعدة مصراتة.

وأعلن الجيش الليبي، أمس الاثنين، أنه أحرز تقدمين جديدين في المعارك التي دارت في محاور القتال جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وأوضح مصدر في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "الوحدات القتالية تمكنت من التقدم في محور عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق ونفذت عملية نوعية أسفرت عن السيطرة على تمركزات جديدة وطرد المليشيات منها في محيط مسجد فطرة".

وأشار المصدر إلى أن قطاعات الجيش شنت هجومًا مباغتًا في محور خلة الفرجان وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وواصلت التقدم باتجاه شارع الهمبورقه.

وأشار المركز الإعلامي لعمليات الكرامة إلى أن القوات الجويّة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي نفذت 5 غارات جوية استهدفت فيها عدة تمركزات لقوات يقودها حسن موسى أغلبهم من المرتزقة التشادية.

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