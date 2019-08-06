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أخبار العالم

أمريكا: سنضغط على نظامي بشار الأسد وطهران لإنهاء الوجود الإيراني في سوريا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:19 ص
جيمس جيفري المبعوث
جيمس جيفري المبعوث الأمم
أ ش أ
نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد غيرت سياستها بشأن الوجود الإيراني في سوريا.

وقال المبعوث الأممي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش السفير جيمس جيفري، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، :"إن تحقيق انسحاب كامل لتلك القوات يبقى هدفا ثابتا للإدارة".

وأضاف في تغريدة نشرها فريق التواصل في الوزارة قوله: "وسنستمر بالضغط الدبلوماسي على نظام الأسد والنظام الإيراني وحلفائهما لتحقيق هذا الهدف".

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