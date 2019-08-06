هند صبري تنعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي: حفظ الله شعوبنا العربية

نعت النجمة هند صبري الرئيس ضحايا التفجير الإرهابي الغادر بجوار معهد الاورام بمحيط القصر العيني في مصر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وكتبت هند صبري: "البقاء لله وخالص العزاء لمصر حكومة وشعبا في ضحايا مركز الاورام حفظ الله شعوبنا العربية .. رحم الله الشهداء".



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.