ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تنعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي: حفظ الله شعوبنا العربية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:51 ص
هند صبري
هند صبري
سعيد فراج
نعت النجمة هند صبري الرئيس ضحايا التفجير الإرهابي الغادر بجوار معهد الاورام بمحيط القصر العيني في مصر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت هند صبري: "البقاء لله وخالص العزاء لمصر حكومة وشعبا في ضحايا مركز الاورام حفظ الله شعوبنا العربية .. رحم الله الشهداء".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة البترول تنعى شهداء حادث معهد الأورام الإرهابي

بعد إعلان تبرعه بـ 50 مليون جنيه لـ معهد الاورام.. محمد بن زايد يتصدر تويتر

معهد الاورام.. مركز شباب الجزيرة يتبرع بـ نصف مليون جنيه

محمد بن سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

الأمم المتحدة تعزي مصر في ضحايا حادث معهد الاورام الإرهابي

ترشيحاتنا

نقف مع مصر.. تفاصيل رسالة الملك سلمان لـ السيسي بعد انفجار معهد الاورام

الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

مستقبل وطن: سرعة كشف أجهزة الأمن جريمة انفجار معهد الاورام أوقف مؤامرات الطابور الخامس

يوم عرفة.. تعرف على أفضل توقيت للدعاء وفضل صيامه

الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ المصابين ومرضى معهد الأورام

فضيحة لـ الأمم المتحدة في اليمن.. معمر الأرياني يطالب برفع السرية عن فساد وكالاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور