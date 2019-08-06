مستقبل وطن: سرعة كشف أجهزة الأمن جريمة انفجار معهد الاورام أوقف مؤامرات الطابور الخامس

أدان المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام أمانة مصر الجديدة، التفجير الارهابى الذى تورطت فيه حركة حسم الإرهابية الإخوانية بمحيط المعهد القومى للاورام، لافتا إلى أن تلك الجريمة الخسيسة لن تثني الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها العظيم، كما قال رئيس الجمهورية، عن واجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره .





وأشاد يوسف رشدان بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية وكشفها عن أسرار الجريمة خلال أقل من 24 ساعة ما يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على مجابهة مؤامرات أهل الشر الذين يخططون للانتقام من الدولة المصرية ومحاولة وقف التقدم الذى تحرزه على جميع الأصعدة .





وشدد يوسف رشدان على أن الجماعات الإرهابية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نجاح الضربات الاستباقية الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من أبطال الجيش والشرطة ضد مخططاتها وتجفيف منابع تمويلها.





وطالب يوسف رشدان الطابور الخامس الذى يستهدف نشر السلبية وزعزعة ثقة المصريين بالكف عن هذه الوسائل الرخيصة لأن ذلك يعتبر دعما للجماعات الإرهابية منوها إلى أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى مؤسسات الدولة التى تواجه الارهاب وفى نفس الوقت تقود عملية التنمية الكبرى .





وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



