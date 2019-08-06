ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستقبل وطن: سرعة كشف أجهزة الأمن جريمة انفجار معهد الاورام أوقف مؤامرات الطابور الخامس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:51 ص
المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن
عبدالصمد ماهر
أدان المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام أمانة مصر الجديدة، التفجير الارهابى الذى تورطت فيه حركة حسم الإرهابية الإخوانية بمحيط المعهد القومى للاورام، لافتا إلى أن تلك الجريمة الخسيسة لن تثني الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها العظيم، كما قال رئيس الجمهورية، عن واجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره .

وأشاد يوسف رشدان بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية وكشفها عن أسرار الجريمة خلال أقل من 24 ساعة ما يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على مجابهة مؤامرات أهل الشر الذين يخططون للانتقام من الدولة المصرية ومحاولة وقف التقدم الذى تحرزه على جميع الأصعدة .

وشدد يوسف رشدان على أن الجماعات الإرهابية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نجاح الضربات الاستباقية الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من أبطال الجيش والشرطة ضد مخططاتها وتجفيف منابع تمويلها.

وطالب يوسف رشدان الطابور الخامس الذى يستهدف نشر السلبية وزعزعة ثقة المصريين بالكف عن هذه الوسائل الرخيصة لأن ذلك يعتبر دعما للجماعات الإرهابية منوها إلى أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى مؤسسات الدولة التى تواجه الارهاب وفى نفس الوقت تقود عملية التنمية الكبرى .

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الأورام

رئيس البرلمان ينعى ضحايا معهد الاورام: استهداف الإرهاب للمدنيين العزل يعكس خسة وبربرية

انفجار معهد الأورام.. باحث يكشف السيناريو الجديد لـ الجماعة الإرهابية ..فيديو

بعد انفجار معهد الأورام.. الباز يفجر مفاجأة عن علاقة حركة حسم بـ الإخوان.. فيديو

انفجار معهد الاورام.. الفنانون يرفعون شعار مصر فى القلب ولا لـ الإرهاب.. ميريام فارس: لا مكان ولا دين له.. وأنغام: حفظ الله مصر وشعبها.. ونقابة الموسيقيين تستنكر الحادث الغاشم

الأمم المتحدة تعزي مصر في ضحايا حادث معهد الاورام الإرهابي

ترشيحاتنا

كانوا راجعين من فرح.. محمود فقد 11 من أسرته في انفجار معهد الأورام

اخبار الرياضة.. عمر عصر ودينا مشرف يحرزان لقبا أفريقيا ونجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى نانت

بعد إعلان تبرعه بـ 50 مليون جنيه لـ معهد الاورام.. محمد بن زايد يتصدر تويتر

جاءوا من رحم الشيطان.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

أفضل نظام غذائي لنسف دهون البطن.. تناول هذه الأطعمة

نجوم الرياضة في عزاء والد القيصر حسني عبد ربه ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان