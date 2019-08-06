والدة طفلة لـ أهل الخير: بنتي مريضة سكر ولا أملك ثمن علاجها

تناشد والدة الطفلة مريم يسرى ، ١٢ سنة ، والمقيمة فى الصفا، بمركز طوخ في محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة، لتوفير الأنسولين لابنتها .



وتقول فى رسالتها : بنتى طريحة الفراش وتعانى من سكر درجة أولى منذ أربع سنين، وهى تتناول جرعة الأنسولين ، و من يوم ما تعبت وهى كل شوية فى العناية المركزة، بنتى عندها حاليا مشاكل فى الكبد، وغير قادرة على علاجها، وفى ناس ساعدونى للكشف عند دكتور خاص لتغيير نوع الأنسولين، وللأسف الأنسولين غير موجود فى التأمين، ودكتور التأمين أصر إنه يصرف لي الأنسولين القديم، وهو ده اللى بهدل بنتي، بالله عليكم حد يتبنى حالة بنتي، أنا مش حمل شرائط قياس السكر، ولا حمل سعر الأنسولين، ونفسى حد بجد من الدكاترة يعاملها على إنها بنته .



وتختتم: «ساعدونى أنا حالتى وظروفى المعيشية صعبة إنى أصرف عليها علاج، خصوصا أن والدها عنده ظروف صحية، وأختها الصغيرة هى كمان عندها سكر عشوائى يعنى معرضة إن يجيلها سكر درجة أولى.



للتواصل مع الحالة: ٠١١١٤٨٦٦٠٣٥



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