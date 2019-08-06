الأمم المتحدة تعزي مصر في ضحايا حادث معهد الاورام الإرهابي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، وأسفر عن العديد من الوفيات وإصابة العشرات.





وقال "جوتيريش" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من المعهد القومي للأورام في القاهرة".





وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



