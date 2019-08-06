استجابة للطلاب .. خفض درجات القبول بالثانوى العام من 220 إلى 215 ببني سويف

وافق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن النزول بمجموع القبول بالثانوي العام من 220 درجة إلى 215 درجة،لاستيعاب عدد أكبر من الناجحين في المرحلة الإعدادية من أبناء المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019/2020 .



حيث أكد المحافظ ، على حرصه للنزول بالحد الأدني إلى 215 درجة وإعادة فتح باب القبول بمرحلة الثانوي العام لاستيعاب وقبول طلاب جدد خاصة بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والاستجابة لرغبة الطلاب في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، ولاسيما في ظل وجود عدد كبير من المدارس بكافة الإدارات التعليمية السبع والتي لم تستوف الكثافة المطلوبة .



فيما أوضح محمد حسام وكيل الوزارة أنه قام بعرض مذكرة على المحافظ المستشار هاني عبد الجابر،والتي تضمنت وجود أماكن شاغرة بمدارس إدارة بني سويف التعليمية وهي :إهاب اسماعيل ـ ش/ نور الدين عبد العزيز ث بنين ، السيدة خديجة ث بنات ، ابشنا ث م ،باروط ث بنين ،باروط ث بنات، بلفيا ث، محمد مبروك ث م، فصول باها ث م ،مؤمن عياد ث م ، بني سليمان الثانوية ، الشرق الجديدة بالحى الرابع .



وفي جميع مدارس إدارات ( الواسطى،ناصر واهناسيا)،وجميع مدارس ببا ماعدا "فاطمة الزهراء الثانوية بنات"،وجميع مدارس سمسطا ما عدا مدرسة "السيدة خديجة الثانوية بنات"،وجميع مدارس الفش ما عدا مدرسة "الفشن الثانوية بنين ، مضيفًا إنه سيتم أخذ إقرار على ولي الأمر بعدم التحويل من المدارس سالفة الذكر طوال مدة المرحلة.