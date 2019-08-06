عايدة رياض تكشف عن اسم مسلسل كاد يتسبب في طلاقها

كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج، أنها لن تنسى دور "بيسة" الذي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.



وقالت عايدة رياض في حوارها، إن مشاركتها في مسلسل "المال والبنون" كاد أن يتسبب في طلاقها، نظرًا لأنها كانت تعمل في فيلم ومسرحية أخرى، وبعدما تعاقدت على المسلسل غضب زوجها، لاسيما بعدما بدأت تعود إلى المنزل في أوقات متأخرة عقب انتهاء التصوير والعرض المسرحي.



وأشارت عايدة رياض، إلى أن زوجها بدأ يشتد غضبه بعد التعاقد على العمل الثالث (مسلسل المال والبنون)، وحينما كانت تعود متأخرة بسبب التصوير، كان يقول لها: "هو انتي عايشة في لوكاندة؟!".



يذكر أن أخر أعمال عايدة رياض الفنية، كان مشاركتها في مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



مسلسل "أبو جبل" بطولة كل من مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، عايدة رياض، محمد على رزق، رشا بن معاوية، مصطفى دوريش، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.

