متحدث البرلمان لـ صدى البلد: لا يوجد حزب مؤهل لحصد الأغلبية.. قانون الإيجار القديم سيصدر خلال دور الانعقاد المقبل.. والمشهد السياسي يتسم بالعشوائية.. والأحزاب المؤهلة لدخول البرلمان لا تتجاوز 15 حزبا

صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب في حوار لـ صدى البلد:

* مقرات حزب الحرية كانت 15 مقرا وصلت فى 9 شهور لـ 256 مقرا

* 6 شخصيات تدعم الحزب وأنفقنا 20 مليون جنيه

* التأنى فى إصدار قانون الإيجار القديم ضرورة وإصداره على مراحل

* حزب الأغلبية سيختاره الشعب وسنكون منافسا قويا فى الانتخابات البرلمانية القادمة

* عدد الأحزاب بالبرلمان القادم سيكون 15 حزبا فقط

* لا يوجد حزب على الساحة السياسة مؤهل لحصد الأغلبية







بعد أن تم فض دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ونحن على أعتاب الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، كان من الضروري أن نكون أمام صيغة توضيحية لما سيكون عليه دور الانعقاد الأخير، وأبرز ما سيختم به البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال مشوار الخمس سنوات تحت القبة، والتعرف على مصير بعض القوانين المهمة، مثل الإيجار القديم ومجلس الشيوخ وغيرها، إلى جانب شكل انتخابات البرلمان المقبلة.



وبالتأكيد فإن توضيح هذا الأمور وغيرها الكثير، كان يتطلب إجراء حوار مع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، والذي بدأ العمل العام عام 1985 فى بداية المرحلة الثانوية بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية ومر بالعمل الطلابي وكان رئيس إتحاد الطلبة بالمدرسة ثم جنوب الجيزة ، ثم تولى رئيس إتحاد الطلاب بجامعة حلوان لمدة عامين، كما أنه انضم للحزب الوطنى عام 1992 وكان أصغر عضو مكتب أمانة شباب على مستوى الجمهورية.



وإلى نص الحوار....



كيف ترى المشهد السياسي الآن؟



المشهد السياسي يتسم بالعشوائية، كما أن الساحة السياسية تحتاج إلى الانضباط وإعادة الصياغة، فقبل عام 2011 كان هناك إمساك سياسي ولجنة الأحزاب كانت ترفض الموافقة على أحزاب جديدة، وبعدها وجدنا سيولة وزيادة عن اللازم، نتج عنها 108 أحزاب سياسية، وصل منها 15 حزبا للبرلمان و85 كانت محصلتها صفر فى أول انتخابات برلمانية.



فالمشهد والتكوين الحزبي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل والمشهد يحتاج لإعادة بناء تكتلات حزبية قوية، ولا بد أن تكون الأحزاب مؤمنة بفكرة المشاركة وليس المغالبة، فلا بد من إعادة صياغة ووجود تحالفات قوية وليس شكلية.



كيف ترى حزب الحرية؟



حزب الحرية لديه هيئة برلمانية منذ 2015، ولكننا كنا غير راضين عن أداء الحزب من 2015 إلى منتصف 2018، ولا ندعى أننا كنا مثل باقي الأحزاب الموجودة، وبالتالى هذا الأمر استوقفنا فى منتصف 2018 وقلنا يا نبقي حزب بجد يا نفضها سيرة، فأى حزب يكون رصيده فى الشارع وليس فى البنك.



ما هو عدد مقرات الحزب؟

الحزب توجه إلى الشارع لزيادة رصيده، وخلال 9 شهور الأخيرة نجحنا فى إعادة بناء حزب بجد، ونجحنا فى بناء مشروع سياسي يمكن تقديمه للمصريين، كما أن عضويات الحزب الآن تتجاوز 150 الف عضوية حقيقية، وتم مؤخرا افتتاح المقر رقم 256 بدمياط الجديدة، والمقر رقم 255 تم افتتاحه بمحافظة مطروح وأعتقد أن هذه الأرقام توضح حجم حزب الحرية المصري فى الشارع الآن، فمقرات حزب الحرية قبل 9 شهور كانت 15 / 20 مقار فى المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم افتتاح 17 أمانة على مستوى محافظة البحيرة بالفيديو كونفرانس.



من أين يتم تمويل الحزب؟

الحزب لديه 256 مقرا بالمحافظات وتكلفة المقر الواحد تصل ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، والحزب لم يتلق جنيه تبرع من خارج أعضاء الحزب، ومن يتولى الإنفاق على الحزب هما المهندس معتز محمود، والنائب محمد الفيومى، طلعت القواس رجل الأعمال، والدكتور على عبد اللطيف، والنائب إسماعيل نصر، وأيضا الدكتور صلاح حسب الله، وحجم إنفاق الحزب بعيد عن المقرات خلال 9 شهور تجاوزت 20 مليون جنيه، عبارة عن تبرعات عينية.



كما شارك الحزب فى "حملة مش لوحدك كلنا معاك" بـ 100 ألف بطانية، 150 ألف شنطة رمضان، حيث أصبحت هناك متابعة لوسائل الإعلام لنشاط حزب الحرية، لأنهم وجدوا أننا نقوم بإنشاء مشروع سياسي حقيقي وليس مزيفا.



كيف تري حزب الحرية فى إنتخابات مجلسي النواب والشيوخ القادمين؟

نحن نحترم إرادة المواطن المصري، ونسعي فقط لتقديم أنفسنا له، وقمنا بجولات فى القري خلال الشتاء، نحن لسنا حزب أصحاب الياقات البيضاء، فهناك أحزاب ياقات بيضاء موجودة على الساحة الآن، ومنهمكة فى عقد لقاءات واجتماعات وبعيدة عن الشارع تماما، ولا نقول إن الحزب ملأ الفراغ فى الشارع السياسي، ولكن الحزب وضع طريقا لملء الفراغ السياسي.



خطة الحزب الفترة القادمة؟

في 31/12/2019 سيكون لدينا 400 مقر، و250 ألف عضوية حقيقية، وسنكون دربنا 2700 شاب، بواقع 100 شاب من كل محافظة يتم إعدادهم إعدادا جيدا، و2700 امرأة بواقع 100 امرأة من كل محافظة، و1300 من ذوى الإعاقة بواقع 50 شخصا من كل محافظة، وبدأنا فى التدريب ، ولدينا مشروع "هنبنى وطن" لإعداد جيل جديد بيحب هذا الوطن وبينتمى للوطن وهذا المشروع قائم على البراعم، ونقوم بتنظيم رحلات للعاصمة الإدارية، والمتحف المصري لمعرفة مدى عظمة وطنهم.



عدد الأحزاب التى ستصل للبرلمان؟

عدد الأحزاب التى ستصل للبرلمان القادم لن يصل لـ 15 حزبا سياسيا، إلا إذا تغيرت قواعد اللعبة وأصبح لدى هذه الأحزاب اقتناع بفكرة التوحد والاندماج وكل واحد يحدد لنفسه قيمة سوقية، يبقي عارف عدد المقاعد التى سيحصل عليها، بعض الأحزاب بتتوقع بعدد الإجتماعات إلا بتعملها أنها ستكون صاحبة الأغلبية فى الانتخابات القادمة، لن تحصل تلك الأحزاب على الأغلبية.



فلا يوجد حزب على الساحة السياسة مؤهل لحصد الأغلبية، ولابد للأحزاب أن تضع لنفسها خريطة طريق والسير عليها، والناس تري الآن أن هناك حالة حراك داخل حزب الحرية، فالمسألة كيف وليس كما وعايز أقدم نوعية مختلفة من النواب فى برلمان 2020، وهذا ما نعمل عليه الآن حيث نقوم بعمل معسكرات للشباب أولها معسكر فى المنيا وليس مدينة ساحلية.



ويضم المعسكر 300 شاب لمدة 3 أيام سيتم تدريبهم بشكل مركز، وبعدها في الإسماعيلية ثم الإسكندرية أبو قير سيتم تدريب 450 شابا، غير التدريبات الإقليمية بهدف تقديم كوادر برلمانية "معدة" تعرف أدواتها البرلمانية وكيفية إستخدامها، وصلاحياته ودورها.



كما نسعى لإنشاء مركز دراسات سياسية، ويتم الآن تشكيل مجلس إدارتة وسيكون له مجلس أمناء وسيتولى إدارته إسم سيكون مفاجأة.



ما دور المرأة فى حزب الحرية؟

الحزب لديه أمانة قوية للمرأة وعقدت عدة لقاءات مع النساء الأفريقيات ونجهز لمشروع للمرأة بحزب الحرية والمرأة الأفريقية وعند إفتتاح مقر أمانة مطروح كان هناك 25 سيدة رغم أنها محافظة ذات طبيعة خاصة، وإذا طلب من الحزب ترشيح 100 امرأة سنقدمها من كل المحافظات مصر، ولدينا كوادر نسائية قوية، وأتحدى أن ينافسا حزب فى هذة المنطقة الخاصة بالمرأة.



هل توجد رقابة على أموال الأحزاب؟

لدينا رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهناك رقابة قوية ويرسل التقرير للجنة شئون الأحزاب، وأطالب بتكثيف تلك الرقابة على كل الأحزاب السياسية من أين تأتى مواردها وأين تنفقها.



رأيك فى أداء البرلمان خلال أدوار الانعقاد الأربعة؟

أداء المجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة، أكثر من ممتاز فى مجمل أعماله وانحاز للدولة المصرية التى تعانى من ظروف صعبة أمنية واقتصادية فهذا البرلمان إنحاز للدولة على حساب رصيده فى الشارع وهى مسألة غاية فى الصعوبة بالنسبة لأى برلمان منتخب، كما أن الرئيس السيسي راهن على معدن المصريين، وكان مبدأه المصارحة والمكاشفة، وقد تنازل عن نصف دخله وهو بذلك كان يقدم نموذجا للتضحية، فكانت رسالته واضحة أنه أول واحد سيتحمل بصفته مواطن وليس رئيسا، وبالتالى لا أحد يستطيع أن يزايد على الرئيس وقد اتخذ قرارات سياسية أقوى من القرارات التى اتخذت فى 76، بينما الرئيس السيسي اتخذ قرارات أكثر صعوبة والشعب تحمل لثقته فى الرئيس.



أهم القوانين التى أقرها البرلمان وتمس الشارع المصري؟

قانون ذوى الإعاقة الذي يمس 13 مليون مصري بأسرهم، وتوفير سبل الإتاحة والتمكين، قانون ترميم الكنائس والذي كان يطالب به 12 مليون مصري مسيحى منذ 40 عاما ولم يصدره إلا هذا البرلمان وترتب على إصدار القانون ترميم ما يزيد عن 800 كنيسة مصرية، قانون الخدمة المدنية لضبط الأداء الوظيفي داخل الدولة، قانون التأمين الصحى الشامل.



فالمجالس السابقة كانت تبحث عن القوانين التى تحقق لها مكاسب سياسية سريعة، وعلى سبيل المثال قانون التأمين الصحى لن يطبق فى القليوبية قبل عام 2032 ومع ذلك انحزت للقانون عشان الناس فى محافظتى.



ماذا عن قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم لا بد من التأنى فى إصداره لأنه يمس طرفين ملاك ومستأجرين سواء للعقارات التجارية أو السكنية وقاطنين لهذه العقارات التجارية والسكنية وهناك حق لهذا وحق لذاك فإذا لم يحدث المجلس توازن بين حق الإثنين ويزن بميزان العدل بين الطرفين سنكون إنحازنا لطرف على حساب الآخر ولن يغفر لنا التاريخ فلن نطرد المستأجرين ولا نغفل حقوق الملاك، ولذلك يجب أن يأتي القانون فى هذا الاتجاه وأن يأتى فى حق المالك وأيضا المنتفع.



كيف يتم تطبيق مشروع القانون؟

لا بد أن يتم تطبيقه على مراحل فلا يمكن أن نساوى بين محل فى شارع الشواربي إيجاره 100 جنيه ويكسب من 70 إلى 80 ألف جنيه بمحل فى حارة الجزارين بشبرا الخيمة يكسب 2000 جنيه فى الشهر يعيش بهم هو وأسرته وهى مصدر دخله الوحيد رغم أن إيجاره قد يكون أيضا 100 جنيه، وبالتالى لو القانون ساوي بينهما يبقي أنصفنا صاحب المحل بشارع الشواربي وظلمنا صاحب المحل بحارة الجزارين بشبرا الخيمة "جوعناه هو وعيلته".



وماذا عن الإيجار القديم السكنى؟

لا نستطيع أن نساوى بين واحد عنده سكن بديل عبارة عن فيلا فى مصر الجديدة وواخد شقة إيجار بعشرين جنيه وقافلها، وصاحب الشقة الحقيقي ياخد شقة قانون جديد يجوز فيها ابنه بـ 10 آلاف جنيه، كما يجب ألا نساوى بين واحد قاعد فى شقة هو وعياله ب 150 جنيها من 30 سنة ومعندوش مكان يعيش فيه تانى ونقوم بتحرير العلاقة بعد 5 سنين ونرمى الراجل بأولاده فى الشارع عشان كده القانون يحتاج لمزيد من الدراسة زى قانون التصالح فى مخالفات البناء، فعدالة التشريع لا تظلم المواطنين.



ماذا عن إذاعة الجلسات العامة للبرلمان؟

صورة البرلمان ستكون أكثر انضباطا، والنواب أصبحوا أكثر خبرة، فلدينا تشريعات مهمة، مثل قانون الإدارة المحلية، قانون مجلس الشيوخ، قانون مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإيجار القديم، فهو سيكون دور الإنعقاد الأصعب ، وسيتم رفعة فى نفس التوقيت وممكن يتأخر عن 1/7/2020.



لماذا لم يناقش البرلمان قانون مجلس الشيوخ خلال دور الإنعقاد المنتهى رغم الحديث عن مناقشته لآخر لحظة؟

قانون مجلس الشيوخ لم يناقش لأنه يحتاج لحوار مجتمعى ولا يخص البرلمان فقط ولكنه يخص الأحزاب السياسية ويجب أن يتم الاستماع لجميع القوى السياسية.



قانون انتخابات البرلمان القادمة هل سيكون 75% قائمة و25 % فردى؟

رأيي الشخصي أن قانون مجلس النواب، يجب أن يكون 50/ 50 وهذا سيحدث توازنا بين القائمة والفردى، وهناك وجهات نظر مختلفة سيتم مناقشتها داخل المجلس.



كيف تري أداء حزب مستقبل وطن؟

رأي فى أداء مستقبل وطن أداء متميز، متواجدين فى أغلب المحافظات، مجموعه نواب متميزة وهذا يمنح إضافة قوية، وحزب الحرية لا يتنافس مع أى حزب، فنحن نتنافس مع أنفسنا ولا نتنافس مع حزب مستقبل وطن، وهناك عدد كبير من النواب انضموا لحزب الحرية 30 نائبا، 150 نائبا انضموا لمستقبل وطن.



وبالنسبة لحزب الأغلبية فالشعب هو من سيقوم باختياره ، وسنكون منافسا قويا فى الانتخابات البرلمانية القادمة.