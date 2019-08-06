6 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد ٦ أغسطس ، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 6 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تميل للعصبية والانفعال سريعا.. أنت حساس جدا ومزاجك غير مستقر عاطفيا، كما أن لديك حس فني وجمالي رائع.



نصيحة:



هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.