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الرئيس الجزائري المؤقت يبحث مع رئيس الوزراء استعدادات العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:35 ص
الرئيس الجزائري المؤقت
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ
بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الإثنين، مع نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) التدابير اللازمة بشأن التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي المقبل، والذي يعني (بدء العام الدراسي الجديد، وعودة الموظفين من العطلات الصيفية، وبدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، واستئناف العمل بالنقابات بعد العطلة الصيفية التي تكون عادة في شهر أغسطس من كل عام).

وقالت الرئاسة الجزائرية - في بيان - "استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بمقر رئاسة الجمهورية، الإثنين، الوزير الأول نور الدين بدوي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة".

وأضاف البيان أن نور الدين بدوي، قدم خلال هذا اللقاء عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم كل التدابير اللازمة في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي المقبل من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن نور الدين بدوي قدم لرئيس الدولة المؤقت عرضا حول مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الخميس الماضي في نواكشوط.

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