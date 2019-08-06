كولومبيا تمنح جنسيتها لـ 24 ألف طفل فنزويلي من المهاجرين غير الشرعيين

قرر الرئيس الكولومبي إيفان دوك، منح الجنسية الكولومبية لنحو 24 ألف طفل، ولدوا لآباء وأمهات فنزويليين، تفاديا لحرمانهم من الجنسية.



وأوضح الرئيس الكولومبي- وفقا لما أورده راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، الإثنين- أن حكومته قررت منح الجنسية الكولومبية لهؤلاء الأطفال، في إطار بادرة تضامن مع النازحين من فنزويلا.



تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا استقبلت نحو 1.4 مليون شخص من المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا من الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة في فنزويلا.

