تونس تشارك في حوار القادة حول الأمن الغذائي في إفريقيا بـ كيجالي

شارك وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب، في أعمال "حوار القادة حول الأمن الغذائي في إفريقيا" والذي انطلقت أعماله، الإثنين، في العاصمة الرواندية كيجالي، ويختتم اليوم.



ويهدف الملتقى الدولي الذي ينظمه كل من الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ"فاو" والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، إلى دراسة وضعية الأمن الغذائي في القارة السمراء، وتأثير التغير المناخي عليها.



ويشارك في الملتقى أكثر من 200 خبير من أفريقيا ومن العديد من المنظمات الدولية.



ويعتبر "حوار القادة حول الأمن الغذائي في إفريقيا" من ضمن محاور أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.