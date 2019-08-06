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المبعوث الروسي للشرق الأوسط يبحث إطلاق اللجنة الدستورية السورية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:34 ص
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط
أ ش أ
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، عن بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، قوله إنه: "جرى خلال اللقاء مناقشة مهام التسوية السياسية في سوريا، بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها بأسرع ما يمكن، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف البيان أنه "جرى تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها".

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير عام 2018، وتقرر خلاله تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

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