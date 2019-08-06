يقود سيارة سباق نحو بوابة الجحيم.. رئيس دولة يظهر على التلفزيون لنفي شائعات وفاته

ظهر رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، على التلفزيون الرسمي، وهو يقود سيارة سباقات نحو حفرة مشتعلة بالغاز، معروفة باسم بوابة الجحيم، ما يدحض شائعات ترددت عن وفاته لعدم ظهوره في أي مناسبة لمدة أسبوع.



وبث التلفزيون الرسمي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، تقريرًا عن عطلة بيردي محمدوف وأظهرته وهو يقود سيارة السباق صوب الحفرة المشتعلة في وسط صحراء قره قوم.



كما أظهر التقرير رئيس تركمانستان وهو يرتدي ملابس تشبه الزي العسكري وقبعة خلال لعبه للبولينج وتمكن من تسجيل ثلاث ضربات.



ولم يظهر الرئيس البالغ من العمر 62 عامًا في أي مناسبة عامة منذ أواخر يوليو، وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أنه توفي.

