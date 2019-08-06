والناس نيام.. محافظ بني سويف يتابع خطة تطوير الشوارع والميادين في الثانية صباحا .. صور

قام المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، بجولة مسائية امتدت للساعة الثانية من صباح اليوم " تفقد عددا من الشوارع بمدينة بني سويف التي تدخل في خطة التطوير في العام المالي الحالي 2019/2020 ، ضمن خطة التطوير التي بدأتها المحافظة في العام الماضي.



رافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ، والأستاذ على يوسف رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء الثلاثة.



وتفقد المحافظ مشروع استكمال التطوير بالطريق الدائري الذي يبدأ من أمام مبنى التأمين الصحي حتى شارع اسلام وامتداده حتى مدينة الزهور ، متفقدا الوضع الحالي لشارع اسلام قبل البدء في تطويره ، موجها ببعض الملاحظات التي يجب تلافيها ووضعها في الحسبان قبل البدء في التنفيذ .



ويشمل التطوير ازالة الجزر الوسطى العشوائية وتنفيذ غيرها مع تضييق عرضها لتوسعة الطرق مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والسماح بخلق محاور مرورية أخرى ، ومراعاة الشكل الحضاري والجمالي ، وإعادة رصف الطريق .