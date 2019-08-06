أهالي قرية الخضيرات يطالبون بتطهير ترعة بخانس وإزالة التعديات



وقال فى رسالته : يطالب اهالي قرية الخضيرات بالتدخل السريع لسرعة تطهير وتنظيف ترعة بخانس بجوار مجمع معاهد الشيخ مروان احمد مروان بقرية الخضيرات حيث تتراكم القمامه والمخلفات ما يتسبب في خروج الروائح الكريهة.



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طالب المواطن محمود عز الدين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة إزالة المخلفات من ترعة بخانس بقرية الخضيرات بمحافظة قنا ، وتطهير الترعة وإزالة التعديات والإشغالات من عليها.