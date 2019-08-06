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بين الناس

أهالي قرية الخضيرات يطالبون بتطهير ترعة بخانس وإزالة التعديات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
وسام مختار
طالب المواطن محمود عز الدين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة إزالة المخلفات من ترعة بخانس بقرية الخضيرات بمحافظة قنا ، وتطهير الترعة وإزالة التعديات والإشغالات من عليها.

وقال فى رسالته : يطالب اهالي قرية الخضيرات بالتدخل السريع لسرعة تطهير وتنظيف ترعة بخانس بجوار مجمع معاهد الشيخ مروان احمد مروان بقرية الخضيرات حيث تتراكم القمامه والمخلفات ما يتسبب في خروج الروائح الكريهة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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