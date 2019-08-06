نجم ذي فويس خالد حجار يطلق أغنية بشوفك بـ اللهجة المصرية

أطلق الفنان خالد حجار، نجم "ذا فويس 2"، أغنيته الجديدة "بشوفك"، من كلمات: محمد عاطف، وألحان: تامر علي، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وإخراج المخرجة العالمية اللبنانية "جي إبراهيم".



وأبدى خالد حجار، في بيان صحفي، سعادته بإنجاز الأغنية التي طرحها باللهجة المصرية، إذ قال: "أحب الشعب المصري كثيرا، فلدينا فيها 120 مليون مصري، وأحب كثيرا أن أغني أعمالا مصرية، فاخترنا ملحنا وكاتبا من الكبار في مصر، أصحاب أعمال رائعة لفنانين كبار".



وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار خالد حجار إلى أنه في صدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفا: "إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حاليا لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزا للتوزيع خلال الشتاء".



من جهة أخرى، شدد النجم المتألق على أهمية برامج المسابقات في اكتشاف المواهب، مؤكدا: "شاركت في برنامج ذا فويس 2، وأعتبره من البرامج الرائعة والهامة، حيث تساهم برامج المسابقات إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي الكبير".