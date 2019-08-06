إيطاليا تقر قانونا لـ معاقبة مؤسسات تدير سفن إنقاذ المهاجرين

فازت الحكومة الإيطالية، الإثنين، في تصويت على الثقة، في مجلس الشيوخ، بشأن مرسوم يستهدف المؤسسات الخيرية التي تدير سفنا لإنقاذ المهاجرين.



وشهدت الحكومة، المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحركة (5-نجوم) صراعا داخليا خلال الأسابيع الأخيرة، ولكنها فازت في التصويت بأغلبية 160 صوتا، مقابل 57 .



وكانت الحكومة الإيطالية ستضطر للاستقالة إذا خسرت التصويت، وفقا لـ"سكاي نيوز".



ويشدد هذا المرسوم الذي أعده وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، العقوبات على سفن المؤسسات الخيرية التي تحاول نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى إيطاليا.



وكان مجلس النواب الإيطالي قد وافق على المرسوم، ومن ثم سيصبح الآن قانونا قبل يوم فقط من بدء البرلمان عطلته الصيفية، غدا الأربعاء.