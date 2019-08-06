ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بـ فرض عقوبات على فنزويلا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على أصول مملوكة لحكومة فنزويلا.



وكان دونالد ترامب قد ألمح في وقت سابق، أن إدارته تدرس إمكانية فرض حصار فنزويلا وعزلها.



وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير، توترا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس البرلمان والمعارضة خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.



من جانب آخر، أعلنت فنزويلا، في وقت سابق، أنها سترفع دعوى ضد واشنطن أمام محاكم دولية، دفاعا عن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات ودعم الأنشطة الإرهابية لحزب الله.