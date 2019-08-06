مرتبطة بـ حوادث إطلاق النار.. جرائم الكراهية تزداد في أمريكا للعام الخامس على التوالي

أظهر تقرير حديث أن جرائم الكراهية ارتفعت في العديد من المدن الرئيسية بالولايات المتحدة للعام الخامس على التوالي وحتى 2018 .



وأشار التقرير الصادر عن مركز دراسة الكراهية والتطرف بجامعة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا إلى أن 21 مدينة أمريكية من بين 30 أهم مدينة رئيسية أمريكية شهدت زيادة في عدد تلك الجرائم بلغت نسبتها 9% في عام 2018.



ويأتي هذا تزامنا مع حوادث إطلاق النار الجماعية المتتالية ، والتي اتسمت بالكراهية ، في عدة مدن رئيسية على مدى الأيام الماضية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص.



وقال البروفيسور بريان ليفين ، مدير المركز والمشرف على التقرير ، إن جرائم الكراهية المتعلقة بما يسمى ب " تفوق البشرة البيضاء" زادت بصورة مطردة على مدى السنوات الماضية.



وكان بعض مرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي قد نشروا بيانات كراهية وعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل ارتكابهم جرائمهم.