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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره النيوزيلندي التعاون الإقليمي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:19 ص
مارك إسبر وزير الدفاع
مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي
أ ش أ
بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيره النيوزيلندي رونالد مارك التعاون الأمني الإقليمي المشترك، خاصة في جزر المحيط الهادئ.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " إلى أن هذا، جاء خلال اجتماع مارك إسبر مع رونالد مارك في العاصمة النيوزيلندية أوكلاند، حيث أعرب الأول عن تقديره لمشاركة نيوزيلندا في قوات الدعم في أفغانستان، والتحالف ضد داعش، والمشاركة في القوات متعددة الجنسيات في كوريا الشمالية.

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