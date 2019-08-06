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للمرة الأولى منذ عقود.. أمريكا تصنف الصين دولة متلاعبة بـ سعر العملة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليوم الثلاثاء، كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن "وزير المالية ستيفن مينوشين، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفا الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة، اليوم، وعلى خلفية هذا القرار، سيجري الوزير مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة".

وتُفاقم الخطوة الأمريكية، التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما تشكل تنفيذا لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الصين متلاعبا بالعملة وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ندد أمس الاثنين بالإجراء الذي اتخذته الصين، بشأن عملتها، إذ سمحت بكين لليوان بتخطي مستوى رئيسي عند 7 يوانات مقابل الدولار، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، ما جعل "ترامب" يصف ذلك بأنه "انتهاك كبير".

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