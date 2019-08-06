أخبار الفن.. معجبة تُقبل محمد رمضان.. أمل حجازي في الحج.. ومرض إبراهيم فرج

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
اللهم تقبل مني.. أمل حجازي تؤدي مناسك الحج
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه خلال تواجدها بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
أحمد حلمي يتحول إلى رجل مسن في خيال مآتة
نشر الماكيير هيثم دهب، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد حلمي، في كواليس تصوير فيلم "خيال مآتة"، المنتظر عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك.
وظهر أحمد حلمي في الصورة، بشكل مختلف تمامًا، بعد وضع مساحيق المكياج على وجهه، والتي غيرت من ملامحه تمامًا، لتحوله إلى رجل مُسن.
عايدة رياض تكشف عن اسم مسلسل كاد يتسبب في طلاقها
كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج، أنها لن تنسى دور "بيسة" الذي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.
معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان محمد رمضان، ظهر فيها خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس.
الفنان إبراهيم فرج يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يطلب الدعاء
كشف "محمود"، نجل الفنان إبراهيم فرج، عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته بشكل كبير.
الموت يفجع المطربة التونسية أماني السويسي
أعلنت المطربة التونسية امانى السويسى، عبر حسابها على إنستجرام، وفاة جدتها، التي تربطهما علاقة صداقة قوية.
اللهم تقبل مني.. أمل حجازي تؤدي مناسك الحج
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه خلال تواجدها بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
أحمد حلمي يتحول إلى رجل مسن في خيال مآتة
نشر الماكيير هيثم دهب، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد حلمي، في كواليس تصوير فيلم "خيال مآتة"، المنتظر عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك.
وظهر أحمد حلمي في الصورة، بشكل مختلف تمامًا، بعد وضع مساحيق المكياج على وجهه، والتي غيرت من ملامحه تمامًا، لتحوله إلى رجل مُسن.
عايدة رياض تكشف عن اسم مسلسل كاد يتسبب في طلاقها
كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج، أنها لن تنسى دور "بيسة" الذي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.
معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان محمد رمضان، ظهر فيها خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس.
الفنان إبراهيم فرج يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يطلب الدعاء
كشف "محمود"، نجل الفنان إبراهيم فرج، عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته بشكل كبير.
الموت يفجع المطربة التونسية أماني السويسي
أعلنت المطربة التونسية امانى السويسى، عبر حسابها على إنستجرام، وفاة جدتها، التي تربطهما علاقة صداقة قوية.