أخبار الفن.. معجبة تُقبل محمد رمضان.. أمل حجازي في الحج.. ومرض إبراهيم فرج

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه خلال تواجدها بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.نشر الماكيير هيثم دهب، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد حلمي، في كواليس تصوير فيلم "خيال مآتة"، المنتظر عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك.وظهر أحمد حلمي في الصورة، بشكل مختلف تمامًا، بعد وضع مساحيق المكياج على وجهه، والتي غيرت من ملامحه تمامًا، لتحوله إلى رجل مُسن.كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج، أنها لن تنسى دور "بيسة" الذي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان محمد رمضان، ظهر فيها خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس.كشف "محمود"، نجل الفنان إبراهيم فرج، عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته بشكل كبير.أعلنت المطربة التونسية امانى السويسى، عبر حسابها على إنستجرام، وفاة جدتها، التي تربطهما علاقة صداقة قوية.