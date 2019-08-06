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رياضة

ديروط يضم ناشئي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
تعاقد مجلس إدارة نادي ديروط الرياضي برئاسة محمد صلاح رئيس النادي، مع رامز ميلاد ،لاعب وسط بيراميدز مواليد 98 ، لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق ديروط في حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق وطه كمال المدير الإداري وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط.

وسبق أن أتم مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد بعد تولي محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق مؤخرا مثل عمرو عادل لاعب عاملين رأس غارب بجانب ثنائي بني سويف شريف حافظ حارس المرمى وبوجبا لاعب خط الوسط وسعيد رجب لاعب طهطا مع التجديد للاعب طارق فضل ومع عبدالرحمن شعبان وعادل شلبي ، وأحمد منصور مهاجم المنيا وأسوان ، ورامز ميلاد من ناشئي نادي بيراميدز، ومحمد زيدان العائد من تجربة احترافية فى الكويت .

وأنهى ديروط الموسم الماضي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة بدورى القسم الثانى.

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