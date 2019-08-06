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ليلى عبد المجيد : ضوابط الأعلى للإعلام تساهم في ضبط البرامج الرياضية بمصر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:44 ص
الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد
حمادة خطاب
أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الضوابط التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص تنظيم عمل البرنامج، سيساعد بشكل كبير في تنظيم شكل الإعلام الرياضى في مصر، مشيرة إلى انها قدمت عددا من الضوابط الجيد التي يجب على القائمين علي الإعلام الرياضى إتباعها.

وأضافت عبد المجيد في تصريحات لصدى البلد، أن القنوات الفضائية التي تحمل أسماء النوادي الرياضية سينطبق عليها ضوابط الأعلى للإعلام مما سيحكم أي تجاوز أو تعصب من قبل مقدمي البرامج بها، موضحة أن الأعلي للإعلام يبذل الكثير من الجهد لضبط المشهد بشكل عام.

وتابعت أن الضوابط التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص تنظيم عمل البرامج هي الأفضل خلال العام الحالي من حيث الشكل التنظيمى، موضحة أن شكل الإعلام تحسن خلال هذا العام مقارنة بالإعلام فى الاعوام السابقة خاصة شكل الإعلام الرياضي، الذي كان له تجربة جيدة خلال تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية ويعد الأفضل على مستوى الإعلام من حيث الأداء.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف عن حقيقة انهاء قناة المحور لتعاقدها مع برنامج الزمالك اليوم الذى يبث على شاشتها ثلاث ساعات يوميا.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إنه سيعقد جلسة اليوم مع مسئولى شركة إعلام المصريين للاتفاق النهائى على إطلاق قناة الزمالك الفضائية بداية من أول سبتمبر المقبل.

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