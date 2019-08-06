ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:47 ص
الكويت أكدت أنها
الكويت أكدت أنها نسقت مع السلطات المصرية بخصوص المطلوب
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية الكويتية رحلت مصريًا عن البلاد بعدما تم ضبطه من قبل مباحث الإنتربول على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه كونه مطلوبًا بقضية جنائية في مصر.

وقالت الصحيفة إن "المصري، كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل سلطات بلاده، وتم التعميم على بياناته، استطاع رجال مباحث الإنتربول الكويتي رصده في إحدى مناطق البلاد، حيث كان يتنقل بين المقاهي ومساكن العزاب وتمكنوا من القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في أحد الأماكن التي اعتاد التردد عليها".

ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها: "رجال مباحث الإنتربول أخطروا السلطات المصرية بالقبض على المتهم المطلوب على ذمّة قضايا جنائية ارتكبها في بلاده ولاذ بالفرار قبل صدور أوامر ضبط وإحضار بحقه".

واستطرد المصدر: "جرى التنسيق مع السلطات المصرية بخصوص المطلوب وتم ترحيله أمس وفق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وبناءً على التعاون الأمني بين الكويت ومصر لتسليم المطلوبين والمحكومين جنائيًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت.. الشرطة تطارد مصريا سرق سيارة.. والسلطات تمنعه من السفر

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تعزي مصر في ضحايا حادث معهد الاورام الإرهابي

عايدة رياض تكشف عن اسم مسلسل كاد يتسبب في طلاقها

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.. علي جمعة يجيب

15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

أمين الفتوى: الزيادة في تكبيرات العيد صحيحة وليست بدعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور