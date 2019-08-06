الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية الكويتية رحلت مصريًا عن البلاد بعدما تم ضبطه من قبل مباحث الإنتربول على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه كونه مطلوبًا بقضية جنائية في مصر.
وقالت الصحيفة إن "المصري، كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل سلطات بلاده، وتم التعميم على بياناته، استطاع رجال مباحث الإنتربول الكويتي رصده في إحدى مناطق البلاد، حيث كان يتنقل بين المقاهي ومساكن العزاب وتمكنوا من القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في أحد الأماكن التي اعتاد التردد عليها".
ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها: "رجال مباحث الإنتربول أخطروا السلطات المصرية بالقبض على المتهم المطلوب على ذمّة قضايا جنائية ارتكبها في بلاده ولاذ بالفرار قبل صدور أوامر ضبط وإحضار بحقه".
واستطرد المصدر: "جرى التنسيق مع السلطات المصرية بخصوص المطلوب وتم ترحيله أمس وفق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وبناءً على التعاون الأمني بين الكويت ومصر لتسليم المطلوبين والمحكومين جنائيًا".
وقالت الصحيفة إن "المصري، كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل سلطات بلاده، وتم التعميم على بياناته، استطاع رجال مباحث الإنتربول الكويتي رصده في إحدى مناطق البلاد، حيث كان يتنقل بين المقاهي ومساكن العزاب وتمكنوا من القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في أحد الأماكن التي اعتاد التردد عليها".
ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها: "رجال مباحث الإنتربول أخطروا السلطات المصرية بالقبض على المتهم المطلوب على ذمّة قضايا جنائية ارتكبها في بلاده ولاذ بالفرار قبل صدور أوامر ضبط وإحضار بحقه".
واستطرد المصدر: "جرى التنسيق مع السلطات المصرية بخصوص المطلوب وتم ترحيله أمس وفق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وبناءً على التعاون الأمني بين الكويت ومصر لتسليم المطلوبين والمحكومين جنائيًا".