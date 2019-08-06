في الذكرى الأولى لرحيلها.. 5 معلومات عن سناء مظهر.. رفضت الإغراء

يوافق اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة سناء مظهر، أو (سناء محمد صبيح) كما ورد اسمها الحقيقي في السجلات، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 الماضي.



وفي هذا التقرير نرصد 5 معلومات عن الفنانة الراحلة سناء مظهر:



- ولدت في 17 أغسطس من عام 1932 وتزوجت من الطيار حربي حسن القصري، الذي استشهد في حرب 1973.



- رفضت الزواج بعد زوجها الشهيد، وحافظت على هذا العهد طوال حياتها.



- كان آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عن رواية أسامة أنور عكاشة وتأليف محمد حلمي هلال وإخراج فؤاد عبد الجليل، ولعبت فيه دور زينات، وذلك في عام 1985.



- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا عام 1985.



- رفضت أدوار الإغراء بشدة، ورفضت أحد أعمال يوسف السباعي، لاحتوائه على مشاهد إغراء.