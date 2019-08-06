أكاديمي : الإعلام الرياضى في مصر ينقصه المزيد من الضوابط

أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك تحسنا فى شكل الإعلام الرياضى على أقل تقدير، موضحًا أن الإعلام الرياضى كانت تجربته خلال أمم أفريقيا جيدة ولكنه تراجع بعد عودة الدورى، ولكن مازال هو الأفضل على الساحة.



وأضاف محمد المرسى، فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الإعلام الرياضى في مصر ينقصه المزيد من الضوابط التي تحكم عمله سواء من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو من تأسيسية الإعلاميين، ، موضحًا ان الضوابط هى التى تتحكم فى شكل وحرية الإعلام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومن ثم ستوقف أي مشاحنات من قبل أي إعلامي يخرج على الشاشة.



وتابع ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن مؤخرًا تطبيق تلك الضوابط في نهاية العام الجاري ونأمل جميعًا في تنفيذها لوقف أي تجاوزات إعلامية في مصر.



يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، كشف عن حقيقة انتهاء قناة المحور لتعاقدها مع برنامج الزمالك اليوم الذى يبث على شاشتها ثلاث ساعات يوميا.



وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إنه سيعقد جلسة اليوم مع مسئولى شركة إعلام المصريين للاتفاق النهائى على إطلاق قناة الزمالك الفضائية بداية من أول سبتمبر المقبل.