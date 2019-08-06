ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمي : الإعلام الرياضى في مصر ينقصه المزيد من الضوابط

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:48 ص
الدكتور محمد المرسى،
الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك تحسنا فى شكل الإعلام الرياضى على أقل تقدير، موضحًا أن الإعلام الرياضى كانت تجربته خلال أمم أفريقيا جيدة ولكنه تراجع بعد عودة الدورى، ولكن مازال هو الأفضل على الساحة.

وأضاف محمد المرسى، فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الإعلام الرياضى في مصر ينقصه المزيد من الضوابط التي تحكم عمله سواء من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو من تأسيسية الإعلاميين، ، موضحًا ان الضوابط هى التى تتحكم فى شكل وحرية الإعلام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومن ثم ستوقف أي مشاحنات من قبل أي إعلامي يخرج على الشاشة.

وتابع ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن مؤخرًا تطبيق تلك الضوابط في نهاية العام الجاري ونأمل جميعًا في تنفيذها لوقف أي تجاوزات إعلامية في مصر.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، كشف عن حقيقة انتهاء قناة المحور لتعاقدها مع برنامج الزمالك اليوم الذى يبث على شاشتها ثلاث ساعات يوميا.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إنه سيعقد جلسة اليوم مع مسئولى شركة إعلام المصريين للاتفاق النهائى على إطلاق قناة الزمالك الفضائية بداية من أول سبتمبر المقبل.

ترشيحاتنا

الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة شركة المتحدة وديا

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 6-8-2019.. فيديو

تعليق ناري لـ محمود عبد المغني على حادث معهد الاورام الإرهابي

حاولت إنقاذها فغرقتا معا.. وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينج ووصيفتها

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ..افتح الرابط

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

شاب يعود لأسرته بعد 18 عاما من فقدانه.. شاهد فرحة أهله

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

الجيش الليبي يدمر طائرة شحن تركية على متنها أسلحة في مصراتة

علي جمعة: الصلاة في هذا المسجد تعادل أجر عُمرة

أبرزها وائل جمعة .. تعرف على مفاجآت قناة الأهلي احتفالا بمرور 11عاما على انطلاقها

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.. علي جمعة يجيب

رئيس قناة المحور: لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة.. وأدعوا لـ مبادرة بين رئيسي الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور