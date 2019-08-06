ضربة البداية .. منتخب ناشئي اليد في مواجهة السويد بالمونديال

يفتتح منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000 مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري ، بمواجهة السويد في الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.



ويحلم منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني مجدي أبوالمجد ومساعده حسين زكي، بالسير على خطى منتخب الشباب الذي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في اسبانيا.



ويضم منتخب الناشئين بين صفوفه أربعة لاعبين شاركوا مع منتخب الشباب في مونديال اسبانيا، وهم: حارس المرمى عبدالرحمن حميد، وأحمد هشام السيد، وياسر قداح، وياسر مدحت، وهو ما يمثل دفعة قوية للمنتخب وإضافة للاعبيه، وهو ما رمى إليه اتحاد اليد حين قرر تصعيد هؤلاء الأربعة للمشاركة مع مرحلة سنية أكبر ليكتسبوا خبرات أكبر من مرحلتهم العمرية.



وخاض منتخب الناشئين معسكر إعداد قويا فى صربيا قبل انطلاق البطولة للدخول فى أجواء المونديال، لعب خلاله مباراتين وديتين، وتمكن خلالهما الجهاز الفني من الوصول باللاعبين إلى المستوى البدني والفني المطلوب قبل المشاركة في بطولة العالم.



يقع منتخب الناشئين ضمن المجموعة الثانية التى تضم: فرنسا والسويد والمجر وكندا والصين وتايوان .



ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة السويد فى الرابعة والنصف مساء الثلاثاء، ثم يواجه فرنسا فى الرابعة والنصف مساء الأربعاء، ثم الصين فى الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، ثم كندا فى الثامنة والنصف مساء السبت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر فى الثانية عشرة والنصف ظهر الاثنين 12 أغسطس الجاري.



تضم البعثة: عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.



وتضم قائمة اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.



وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: كرواتيا –اسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.

المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين –كندا.

المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الارجنتين –نيجيريا.

المجموعة الرابعة: ايسلندا –المانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.