نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ..افتح الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إقامة مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن الموقع الإلكتروني للتنسيق مرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء 31 /7 /2019، واستمرت أعمال المرحلة الثانية حتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.





وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وتعديلها هو يوم الأحد، المشار إليه آنفا، حيث تم غلق الموقع الساعة 7 مساء، وتم مد التسجيل حتى 12 مساء.





وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-





■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978





ويمكن متابعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application